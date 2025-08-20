Хуан Крус Диас из «Леганеса» хочет взять отпуск по уходу за ребенком. Это будет первый подобный случай в испанском футболе

Игрок «Леганеса» намерен взять отпуск по уходу за ребенком.

25-летний полузащитник Хуан Крус Диас покинул сбор «Леганеса», поскольку в ближайшие дни станет отцом.

Как сообщает Marca, аргентинец всерьез рассматривает возможность подать в клуб заявление на отпуск по уходу за ребенком – это первый такой случай в испанском профессиональном футболе.

Это происходит на фоне интереса к игроку со стороны «Райо Вальекано». Мадридский клуб считает Диаса приоритетной целью и даже приостановил работу над остальными трансферами.

Сам игрок настроен на уход из «Леганеса», вылетевшего по итогам прошлого сезона в Сегунду. Клуб, в свою очередь, рассчитывает на Диаса и не хочет отпускать.