Фигу о том, кто должен быть лидером «Реала» – Мбаппе или Винисиус: «Они оба. Один игрок не может поддерживать один и тот же уровень 11 месяцев»

Луиш Фигу возлагает большие надежды и на Килиана Мбаппе, и на Винисиуса Жуниора.

Бывший футболист «Реала» ответил на вопрос о том, кто из этих игроков должен быть лидером мадридского клуба в новом сезоне.

«Они оба. На протяжении такого долгого сезона нужно сохранять стабильность. Один игрок не может поддерживать один и тот же уровень в течение одиннадцати месяцев», – сказал Фигу.

