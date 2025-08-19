Фигу о том, кто должен быть лидером «Реала» – Мбаппе или Винисиус: «Они оба. Один игрок не может поддерживать один и тот же уровень 11 месяцев»
Луиш Фигу возлагает большие надежды и на Килиана Мбаппе, и на Винисиуса Жуниора.
Бывший футболист «Реала» ответил на вопрос о том, кто из этих игроков должен быть лидером мадридского клуба в новом сезоне.
«Они оба. На протяжении такого долгого сезона нужно сохранять стабильность. Один игрок не может поддерживать один и тот же уровень в течение одиннадцати месяцев», – сказал Фигу.
Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
