«Унион» купил Кена у «Галатасарая» за 4+0,5 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»
Защитник, которым интересовался «Спартак», перешел в Бундеслигу.
«Унион» объявил о трансфере Деррика Кена из «Галатасарая». Турецкий клуб сообщил, что сумма сделки составила 4 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 500 тысяч евро.
В случае перепродажи игрока берлинцы вычтут 2 миллиона евро из общей суммы дохода от этого трансфера и отдадут «Галатасараю» 20% от оставшейся суммы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал 5 миллионов евро за 26-летнего футболиста.
Прошлый сезон Кен провел в «Вердере» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Униона»
