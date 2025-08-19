«Унион» купил Кена у «Галатасарая» за 4+0,5 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»

Защитник, которым интересовался «Спартак», перешел в Бундеслигу.

«Унион » объявил о трансфере Деррика Кена из «Галатасарая ». Турецкий клуб сообщил , что сумма сделки составила 4 миллиона евро, также предусмотрены бонусы в размере 500 тысяч евро.

В случае перепродажи игрока берлинцы вычтут 2 миллиона евро из общей суммы дохода от этого трансфера и отдадут «Галатасараю» 20% от оставшейся суммы.

Ранее сообщалось , что «Спартак » предлагал 5 миллионов евро за 26-летнего футболиста.

Прошлый сезон Кен провел в «Вердере» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.fc-union-berlin.de/