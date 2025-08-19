Фостер призвал «МЮ» купить Доннарумму или Мартинеса: «Это просто нужно сделать. Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за топ-6»
Бен Фостер не впечатлен игрой Алтая Байындыра за «Манчестер Юнайтед».
«Он просто вынуждает «МЮ» пойти и купить подходящего голкипера. Если можно купить Мартинеса или Доннарумму, это просто нужно сделать. Это необходимо.
Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за место в первой шестерке. Если они сумеют заполучить такого вратаря, то смогут побороться за место в шестерке», – сказал экс-голкипер манкунианцев в ролике на своем YouTube-канале.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
