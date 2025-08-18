«Ницца» купила форварда «Базеля» Оморуйи за 6 млн евро. Контракт – на 5 лет

«Ницца» подписала Кевина Оморуйи.

Французский клуб объявил о трансфере нападающего «Базеля ». Стороны заключили контракт на 5 лет.

По информации RMC Sport, сумма сделки составила 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Оморуйи провел 39 матчей за швейцарский клуб во всех турнирах и забил 15 голов. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.ogcnice.com/