«Ницца» купила форварда «Базеля» Оморуйи за 6 млн евро. Контракт – на 5 лет
«Ницца» подписала Кевина Оморуйи.
Французский клуб объявил о трансфере нападающего «Базеля». Стороны заключили контракт на 5 лет.
По информации RMC Sport, сумма сделки составила 6 миллионов евро.
В прошлом сезоне Оморуйи провел 39 матчей за швейцарский клуб во всех турнирах и забил 15 голов. Его статистику можно найти здесь.
