«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах

Сергей Кирьяков раскритиковал футболистов «Зенита».

В 5-м туре Мир РПЛ команда Сергея Семака сыграла вничью со «Спартаком» (2:2). Петербуржцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

«У «Зенита » проблемы с мотивацией. Это может быть следствием недовольства некоторых игроков. Откровенно ходят пешком, не включают скорости, не отдаются на 100% – это видно.

Вопрос: вследствие чего футболисты это делают? То ли они не готовы физически, то ли не хотят, то ли им вообще все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится. У всех прописаны неустойки, и они чувствуют себя спокойно. Конечно, в этом плане любой тренер – заложник ситуации. Да, все зависит от легионеров, ставка сделана на них, а россиян, с которых можно спросить, мало.

Клуб в какой-то степени тоже виноват, раздавая контракты, прописывая неустойки, не защищая главного тренера. Тяжело лавировать, не обижая игроков, и в то же время принимать какие-то решения. Конечно, есть недовольные, которые не попадают в состав и всем видом показывают, что они хотят играть.

Многое зависит от руководства – какую сторону оно примет. Может, скажут: «Поменяем тренера». Это, наверное, самое простое решение. Или же, учитывая, сколько сделал Семак для «Зенита», примут его сторону и больше претензий будут предъявлять к игрокам. Могут быть и серьезные разговоры, вплоть до разрыва контракта. Сделают какую-нибудь показательную историю, чтобы все остальные поняли, что здесь не шутят. В этом и кроется основной вопрос.

Что будет делать руководство? Или же, как я уже сказал, в случае неудачного выступления в следующем матче примет решение расстаться с Семаком, или даст возможность работать дальше. А Семак это заслужил.

За победу над «Краснодаром» платили сумасшедшие премиальные, цифры назывались просто космические за одну игру. И игроки опять ждут тех же премиальных. За эти деньги, конечно, можно и побегать. А то, что сейчас есть в рабочем порядке, может быть, их уже не устраивает. Но, конечно, нужно знать ситуацию в команде. То, что видно со стороны: команда без движения и играет пешком», – сказал бывший нападающий сборной России.