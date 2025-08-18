2

Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года

Эрик Байи заключил соглашение с «Овьедо» до 30 июня 2027 года.

Напомним, летом 2016 года защитника подписал «Манчестер Юнайтед», осуществив самый дорогой трансфер в истории «Вильярреала».

Позже ивуариец выступал за «Марсель» и «Бешикташ», а в декабре 2023-го вернулся в «Вильярреал». Также он выступал за «Эспаньол». 

В прошлом сезоне на его счету 12 игр в Ла Лиге. Подробная статистика Байи – здесь

А что теперь делать со Станковичем?21568 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Овьедо»
logoРеал Овьедо
logoЛа Лига
logoЭрик Байи
трансферы
logoВильярреал
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Грилиш в «Эвертоне», новый ЦЗ «Ливерпуля» и Витцель – а он куда? Разбор трансферов недели
33сегодня, 10:15
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
224сегодня, 08:45
Касорла в 40 вернулся в Ла Лигу – и сразу сыграл против родного «Вильярреала»
616 августа, 11:05
Главные новости
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
725 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» играет в Саранске с «Динамо» Махачкала
326227 минут назадLive
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
1036 минут назад
«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)
1338 минут назад
Сын Неймара поддержал игрока после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
16сегодня, 16:26
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
55сегодня, 16:21
«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
13сегодня, 15:55
Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
57сегодня, 15:52
Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
20сегодня, 15:42
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
31сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
через 2 минуты
«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
1 минуту назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
11 минут назадФото
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
15 минут назад
«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае
227 минут назад
«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах
848 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1655 минут назад
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
359 минут назад
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» играет с «Динамо» Дрезден
15сегодня, 16:03Live