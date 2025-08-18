Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
Эрик Байи заключил соглашение с «Овьедо» до 30 июня 2027 года.
Напомним, летом 2016 года защитника подписал «Манчестер Юнайтед», осуществив самый дорогой трансфер в истории «Вильярреала».
Позже ивуариец выступал за «Марсель» и «Бешикташ», а в декабре 2023-го вернулся в «Вильярреал». Также он выступал за «Эспаньол».
В прошлом сезоне на его счету 12 игр в Ла Лиге. Подробная статистика Байи – здесь.
А что теперь делать со Станковичем?21568 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Овьедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости