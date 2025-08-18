Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года

Эрик Байи заключил соглашение с «Овьедо» до 30 июня 2027 года.

Напомним, летом 2016 года защитника подписал «Манчестер Юнайтед », осуществив самый дорогой трансфер в истории «Вильярреала ».

Позже ивуариец выступал за «Марсель» и «Бешикташ», а в декабре 2023-го вернулся в «Вильярреал». Также он выступал за «Эспаньол».

В прошлом сезоне на его счету 12 игр в Ла Лиге . Подробная статистика Байи – здесь .