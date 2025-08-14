«Лилль» купил вратаря «Еюпспора» Озера за 4,5+0,5 млн евро на замену Шевалье. Контракт – на 4 года
«Лилль» подписал вратаря на замену Люке Шевалье.
Французский клуб объявил о трансфере Берке Озера из «Еюпспора». Стороны заключили контракт до 2029 года.
По информации L’Equipe, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, еще 500 тысяч евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Отмечается, что Озер заменит в команде перешедшего в «ПСЖ» Шевалье.
В прошлом сезоне чемпионата Турции голкипер провел 34 матча и пропустил 44 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лилля»
