Депутат Журова об РПЛ: «Было бы круто, если бы российские тренеры получали больше шансов. Иностранцев имеет смысл использовать в качестве помощников или консультантов»

Светлана Журова хотела бы видеть больше россиян на постах главных тренеров в РПЛ.

«Мне больше близка тема с назначением российских специалистов, потому что они лучше понимают специфику чемпионата, лучше знают игроков и менталитет страны. Было бы круто, если бы наши российские тренеры получали больше шансов.

Возможно, иностранцев имеет смысл использовать в качестве помощников или консультантов, это хорошая практика, которая может привнести новый взгляд и свежий подход. При этом главным тренером должен быть свой человек», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

