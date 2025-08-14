  • Спортс
  • Уличные торговцы устроили бессрочный протест у стадиона «Интера» и «Милана». 64 компании в сфере питания и футбольных товаров могут лишиться рабочих мест
Уличные торговцы устроили бессрочный протест у стадиона «Интера» и «Милана». 64 компании в сфере питания и футбольных товаров могут лишиться рабочих мест

Уличные торговцы объявили акцию протеста у стадиона «Интера» и «Милана».

Около миланского стадиона планируется бессрочная» акция протеста, а также демонстрация на площади в рамках матча «Милан» – «Бари», открывающего футбольный сезон 17 августа, сообщает Calcio e Finanza.

Протестующие требуют найти «справедливое» решение о продлении контрактов с 64 «должным образом уполномоченными фирмами», работающими у стадиона во время матчей и концертов.

«Мы здесь, потому что они хотят уволить 64 компании с цепочкой поставок, насчитывающей 800 человек, которые работают там во время мероприятий. Мы здесь, чтобы защитить наши рабочие места.

Уличные торговцы останутся [здесь] до тех пор, пока проблема не будет решена», – заявил журналистам Джакомо Эррико, представитель комитета разъездных работников стадиона «Сан-Сиро», отвечающего за секторы мерчандайзинга и продуктов питания.

Эррико рассказал, что были проведены переговоры с M-I Stadio (компанией, принадлежащей «Интеру» и «Милану», которая управляет «Сан-Сиро») о ремонте рабочих помещений для 64 операторов (65% в сфере продуктов питания, 35% в сфере футбольных товаров). Однако M-I Stadio в одностороннем порядке передала уже неподлежащий изменению контракт. При этом общая финансовая нагрузка для работников по выплатам на различные цели составляет 860 000 евро в год.

Уличные торговцы написали письма в «Милан», «Интер», а также мэру Милана, городским советникам, префекту и комиссару полиции.

«Если они не пошевелятся... Если они думают, что утомят нас и оставят здесь до середины августа, мы возьмем новый отпуск и привезем бассейн.

Хотя муниципалитет не имеет к этому никакого отношения. Это бизнес-проблема, которую M-I Stadio хочет решить, выгнав уличных торговцев.

Мы будем здесь, пока нам не позволят работать. Если кто-то думает, что мы устанем, он ошибается. У уличных торговцев есть одна особенность: они беспощадно конкурируют друг с другом, но когда дело доходит до защиты своих рабочих мест, они готовы идти до конца», – добавил Эррико.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calcio e Finanza
