Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»
В «Балтике» опровергли информацию о предложениях по Владиславу Саусю.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» предложили 150 млн рублей за 22-летнего полузащитника, но «Балтику» это не устроило.
«В «Балтике» нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому игроку не видел.
Саусь – основной игрок «Балтики», – сказал генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
