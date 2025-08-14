  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»
2

Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»

В «Балтике» опровергли информацию о предложениях по Владиславу Саусю.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» предложили 150 млн рублей за 22-летнего полузащитника, но «Балтику» это не устроило.

«В «Балтике» нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому игроку не видел.

Саусь – основной игрок «Балтики», – сказал генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5715 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoБалтика
logoЛокомотив
возможные трансферы
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
деньги
Равиль Измайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» и «Локомотив» предложили 150 млн рублей за Сауся. «Балтику» это не устроило (Сергей Егоров)
668 августа, 09:37
Главные новости
Алаев о потолке зарплат в РПЛ: «Мы нацелены на соответствие пропорциям, выбранным в международной индустрии. Закрытость КХЛ позволяет выстраивать иную бизнес‑модель»
223 минуты назад
Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)
4334 минуты назад
Акинфеев мог перейти в «Баварию»: «Перед ЧМ в Бразилии Капелло сказал: «Я договорился. Будешь вторым после Нойера?» Я отказался, какой смысл сидеть на скамейке?»
4438 минут назад
Алаев об ужесточении лимита: «Вопрос в компетенции минспорта, РПЛ готова делиться наработками. Средний возраст россиян сейчас ниже, чем при более жестких ограничениях»
18сегодня, 09:52
Быстров об РПЛ: «Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны? Русские сейчас рулят. На первые роли вышли Глебов, Батраков, Кисляк, Саусь, Раков»
61сегодня, 09:35
Глебов о 0:4 с «Краснодаром»: «Про травмы пусть разговаривают бедные и слабые. Это глупые ошибки «Динамо» – сами себе привезли»
13сегодня, 09:18
«Реал» возглавил клубный рейтинг УЕФА перед сезоном-2025/26. «Бавария» – 2-я, «Интер» – 3-й, «ПСЖ» – 6-й, «Барселона» – 9-я, «МЮ» – 13-й
74сегодня, 09:14
Менеджеры «Арсенала» и МЮ укомплектовали состав к новому сезону АПЛ, а готова ли ваша команда в Фэнтези?
сегодня, 09:00
Акинфеев о современных вратарях: «Ощущал себя старым Терминатором. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, делают передачи, а я хожу, по старинке перезаряжаю оружие»
59сегодня, 08:48
Рэшфорд о шансах Англии на ЧМ-2026: «Наше поколение очень талантливо. Если мы не сумеем сделать что-то особенное, победить, это будет разочарованием»
8сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Глава АПЛ Мастерс о тратах клубов на трансферы: «Команды будут усиливаться, это добавит конкуренции – здорово, если все придерживаются правил. Мы много спорили, стоит ли их менять, но решили не делать этого»
7 минут назад
Уличные торговцы устроили бессрочный протест у стадиона «Интера» и «Милана». 64 компании в сфере питания и футбольных товаров могут лишиться рабочих мест
8 минут назад
«Карпин думал, что идет в «Ла Скала» времен Рикардо Мути, а попал в булгаковское варьете. С таким советом директоров Мастер в «Динамо» не появится, а Воланду не до клуба». Воробьев о бело-голубых
650 минут назад
ЦСКА еще не получил оплату за трансфер Файзуллаева. У «Истанбула» проблемы с переводом денег
13сегодня, 09:43
Воспитанник «Зенита» Сиротов о нарушении ПДД в Польше: «Забрали ключи, повели – думал, депортируют. Отпустили даже без штрафа – не знали, как его оформить на русские номера»
2сегодня, 09:38
Вингер «Краснодара» Сантос о лимите: «Очень противоречивый вопрос. Сильному игроку не нужно особое место в составе, чтобы себя показать»
2сегодня, 09:23
Антонио о ДТП: «Врач сказал: «У тебя перелом ноги. Ты снова сможешь играть в футбол». Смерть Жоты выбила меня из колеи, понимаю, что такое могло произойти со мной»
8сегодня, 09:08
Глава АПЛ о КЧМ и календаре: «Необходимо серьезно обсудить количество игр. Я хочу, чтобы футболистам не приходилось выбирать между АПЛ и отдыхом перед другими матчами»
сегодня, 09:08
«Барса» может получить 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США (Diario Sport)
26сегодня, 08:51
Тудор о свисте фанатов «Юве» Влаховичу: «Мне жаль, Душан в любом случае остается нашим игроком. Он был профессионалом с первого дня»
4сегодня, 08:48