Гендиректор «Балтики» о 150 млн рублей за Сауся: «Предложений от «Локомотива» и «Краснодара» нет. Владислав – основной игрок»

В «Балтике» опровергли информацию о предложениях по Владиславу Саусю.

Ранее сообщалось , что «Локомотив » и «Краснодар » предложили 150 млн рублей за 22-летнего полузащитника, но «Балтику» это не устроило.

«В «Балтике» нет предложений от «Локомотива» и «Краснодара» по Саусю. Я пока предложений по этому игроку не видел.

Саусь – основной игрок «Балтики», – сказал генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов.