Рэшфорд о шансах Англии на ЧМ-2026: «Наше поколение очень талантливо. Если мы не сумеем сделать что-то особенное, победить, это будет разочарованием»

Маркус Рэшфорд заявил, что Англия может добиться успеха на чемпионате мира.

«Нынешнее поколение английских футболистов очень талантливое. Если мы не сумеем сделать что-то действительно особенное, это будет разочарованием, потому что мы серьезно прибавили.

В последние годы речь всегда шла о следующем шаге – о победе. Англия была очень близка, буквально стучалась в дверь.

Но как бы ни говорили: «Мы были так близко», – важно одно: перейти черту и выиграть. Сейчас очень захватывающее время», – сказал нападающий сборной Англии, перешедший из «МЮ» в «Барселону» на правах аренды, в подкасте The Rest is Football.