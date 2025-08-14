  • Спортс
47

Акинфеев о лимите: «Молодые должны прогрессировать рядом с топ-легионерами. 5-6 качественных иностранцев необходимы»

Игорь Акинфеев оценил ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

– В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?

– У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами.

У нас нет десяти Кисляков, хотя бы пяти Глебовых... Так не только в ЦСКА – в любом клубе. Есть один, два, три – в принципе это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.

Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Еременко и все остальные. То же самое – с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже – уже сложнее.

По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает.

Но по факту пять-шесть качественных легионеров в составе необходимы, – сказал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
лимит на легионеров
logoСпорт-Экспресс
logoСейду Думбия
logoАлександр Головин
logoРоман Еременко
logoКирилл Глебов
logoМатвей Кисляк
logoФедор Чалов
