Талалаев о пенальти «Локо» против «Балтики»: «Можно найти несколько таких моментов в каждой игре и при желании поставить»

Андрей Талалаев недоволен судейством в матче «Балтики» и «Локомотива».

Калининградцы в гостях уступили железнодорожникам (0:2) во 2‑м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 23-й минуте главный арбитр матча Иван Сараев назначил пенальти в ворота «Балтики», который реализовал Алексей Батраков.

«Первый тайм мне понравился, мы дали поиграть молодым футболистам. Большого преимущества у «Локомотива» я не увидел. Мы во втором тайме играли более созидательно.

Мы собирали команду, чтобы у нас было 27 игроков, которые могут составить конкуренцию. Сегодняшняя игра показала, что у нас таких нет. Есть 18-19 человек, по остальным нужно принимать решение.

Я уже задал этот вопрос. Может, у нас в Кубке регламент поменяли? Пенальти… Мы ждем вас дома. В Самаре такой пенальти и здесь тоже. Таких моментов можно найти несколько в каждой игре и при желании поставить.

Травмы… Как судят российские арбитры… Ваня Сараев хороший арбитр. Но я говорил: самое главное, чтобы не было травм. У нас в первом тайме уже две вынужденные замены.

Допуск ведения борьбы должен быть одинаковым. Сегодня такого не было. Это не моя проблема, а проблема Мажича. Но сказывается она на мне, это меня беспокоит», – сказал главный тренер «Балтики».