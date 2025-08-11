Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5

Вратарь забил в матче Leon Второй лиги Б.

На 16-й минуте матча «Носта» – «Химик» (2:5) голкипер хозяев Николай Нелюбов сравнял счет в матче после выноса мяча со своей половины поля. Это первый гол Нелюбова в карьере.

После 16 туров группы 4 Второй лиги Б «Носта» идет 10-й, «Химик» возглавляет таблицу. В следующем матче клуб из Новотроицка 18 августа сыграет в гостях с «Акроном-2», дзержинцы за день до этого примут «Рубин-2».