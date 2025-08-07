«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
«Реал» и Гонсало Гарсия договорились о продлении контракта.
Ранее стало известно, что 21-летнего форварда перевели в основную команду.
Как сообщает As, новое соглашение с Гонсало будет рассчитано до 2030 года. Отступные вырастут до 1 миллиарда евро – в действующем контракте игрока прописана сумма в 50 млн евро.
Отмечается, что интерес к воспитаннику «Реала» проявляли некоторые топ-клубы АПЛ.
На минувшем клубном чемпионате мира Гонсало отметился 4 голами и ассистом, став лучшим бомбардиром турнира. Подробную статистику испанца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
