«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)

«Реал» и Гонсало Гарсия договорились о продлении контракта.

Ранее стало известно, что 21-летнего форварда перевели в основную команду.

Как сообщает As, новое соглашение с Гонсало будет рассчитано до 2030 года. Отступные вырастут до 1 миллиарда евро – в действующем контракте игрока прописана сумма в 50 млн евро.

Отмечается, что интерес к воспитаннику «Реала » проявляли некоторые топ-клубы АПЛ.

На минувшем клубном чемпионате мира Гонсало отметился 4 голами и ассистом, став лучшим бомбардиром турнира. Подробную статистику испанца можно найти здесь .