Тюкавин о том, почему «россияне пропадают в европейских лигах»: «Видимо, отличается скорость футбола: принятие решений, интенсивность. Грустновато, что Захарян за год всего 3 игры провел»

Константин Тюкавин поразмышлял о том, почему россияне не могут заиграть в топ-лигах.

– В интервью Федору Смолову ты говорил, что с опаской смотришь на возможный переезд в Европу, и привел в пример неудачно складывающуюся карьеру экс-одноклубника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедад». Его история повлияла на твою уверенность в вопросе отъезда в европейский чемпионат?

– Да… не знаю, повлияло или не повлияло. Но становится немного грустновато, когда смотришь на то, что Арсен за год всего лишь три игры провел. У него много травм. Обидно, непонятно, с чем это связано. Думаю, динамовским, да и российским болельщикам было бы интересно послушать, что Арсен скажет по этому поводу.

– По твоему мнению, почему российские футболисты пропадают в европейских чемпионатах?

– Я смогу, наверное, ответить на этот вопрос, когда сам попробую все это, чтобы понимать. Ну, видимо, отличается скорость футбола: принятие решений, интенсивность, – сказал нападающий «Динамо ».