37-летний Куадрадо перешел в «Пизу» как свободный агент

Хуан Куадрадо продолжит выступать в Серии А.

37-летний защитник заключил контракт с «Пизой», поднявшейся в высший дивизион Италии. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на год.

Колумбиец провел последний сезон в «Аталанте» и отметился двумя голевыми передачами в 23 матчах в чемпионате. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Интера» и «Ювентуса » можно ознакомиться здесь .

Фото: pisasportingclub.com