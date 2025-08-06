37-летний Куадрадо перешел в «Пизу» как свободный агент
Хуан Куадрадо продолжит выступать в Серии А.
37-летний защитник заключил контракт с «Пизой», поднявшейся в высший дивизион Италии. Сообщалось, что соглашение будет рассчитано на год.
Колумбиец провел последний сезон в «Аталанте» и отметился двумя голевыми передачами в 23 матчах в чемпионате. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Интера» и «Ювентуса» можно ознакомиться здесь.
Фото: pisasportingclub.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Пизы»
