Роналду о смерти Жорже Кошты: «Прощай 🕊»
Криштиану Роналду отреагировал на смерть Жорже Кошты.
Бывший футболист «Порту» и сборной Португалии умер во вторник после сердечного приступа. Коште было 53 года.
«Прощай 🕊», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Роналду в соцсети.
Фото: instagram.com/cristiano/
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
