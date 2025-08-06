Роналду о смерти Жорже Кошты: «Прощай 🕊»

Криштиану Роналду отреагировал на смерть Жорже Кошты.

Бывший футболист «Порту» и сборной Португалии умер во вторник после сердечного приступа. Коште было 53 года.

«Прощай 🕊», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Роналду в соцсети.

Фото: instagram.com/cristiano/