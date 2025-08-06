Витцель переходит в «Удинезе» свободным агентом. Контракт – по схеме «1+1»
Аксель Витцель продолжит карьеру в «Удинезе».
36-летний хавбек подпишет с клубом Серии А контракт по схеме «1+1».
Как сообщает La Dernière Heure, Витцель считает переход в «Удинезе» оптимальным для того, чтобы попасть в состав сборной Бельгии на ЧМ-2026.
Последним клубом экс-игрока «Зенита» и дортмундской «Боруссии» был «Атлетико», который он покинул этим летом свободным агентом.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Dernière Heure
