Шведский министр о соглашении «Барсы» с ДР Конго: «Шведские налоги не идут на финансирование таких целей. Мы направляем помощь на продуктовые наборы, шприцы для вакцин и учебники»
Ранее каталонский клуб и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырехлетнем партнерстве, направленном на «продвижение футбола, культуры спорта и мира».
Сообщалось, что африканская страна будет выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 миллионов евро ежегодно, суммарно около 44 миллионов евро за весь период. Министр спорта ДР Конго Дидье Будимбу ранее заявил, что сотрудничество «даст жизнь конголезскому Месси».
Швеция, в свою очередь, на протяжении многих лет оказывает поддержку ДР Конго. На сайте шведского правительства сообщается, что помощь в течение четырехлетнего периода с 2021 по 2025 год составляет 3,34 млрд крон (0,29 млрд евро).
Беньямин Дуса, министр Швеции по внешней торговле и международному сотрудничеству в целях развития, прояснил, на что направляется государственная помощь.
«Хочу подчеркнуть, что шведские налоги не идут на финансирование сотрудничества Демократической Республики Конго с футбольным клубом «Барселона».
Ни один цент шведских налогов не должен идти на такие приоритеты, независимо от того, о какой стране идет речь.
Наша помощь в Конго вместо этого напрямую направляется на продуктовые наборы, шприцы для вакцин и школьные учебники, например, через организации ООН», – заявил Дуса.