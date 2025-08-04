Шведский министр отреагировал на соглашение «Барселоны» с ДР Конго.

Ранее каталонский клуб и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырехлетнем партнерстве, направленном на «продвижение футбола, культуры спорта и мира».

Сообщалось, что африканская страна будет выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 миллионов евро ежегодно, суммарно около 44 миллионов евро за весь период. Министр спорта ДР Конго Дидье Будимбу ранее заявил , что сотрудничество «даст жизнь конголезскому Месси».

Швеция, в свою очередь, на протяжении многих лет оказывает поддержку ДР Конго. На сайте шведского правительства сообщается, что помощь в течение четырехлетнего периода с 2021 по 2025 год составляет 3,34 млрд крон (0,29 млрд евро).

Беньямин Дуса, министр Швеции по внешней торговле и международному сотрудничеству в целях развития, прояснил, на что направляется государственная помощь.

«Хочу подчеркнуть, что шведские налоги не идут на финансирование сотрудничества Демократической Республики Конго с футбольным клубом «Барселона ».

Ни один цент шведских налогов не должен идти на такие приоритеты, независимо от того, о какой стране идет речь.

Наша помощь в Конго вместо этого напрямую направляется на продуктовые наборы, шприцы для вакцин и школьные учебники, например, через организации ООН», – заявил Дуса.