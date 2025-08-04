Актер из «Слова пацана» Кемстач тренируется с Тимощуком для роли футболиста: «Уже чуть лучше не умею играть. Хочу передать все эмоции, финты и удары, чтобы выглядело живо»

Леон Кемстач рассказал о тренировках с Анатолием Тимощуком для роли футболиста.

«Зенит » опубликовал видео о тренировках актера, сыгравшего Пальто в сериале «Слово пацана», на базе клуба.

«Я раньше никогда не играл в футбол. Мне очень нравится футбол, честно, я прямо кайфую от постоянных тренировок. Я начал чаще бегать, прокачивать кардио, потому что, ну, без этого в футболе никак.

Почти месяц назад я вообще не мог играть, сейчас уже чуть лучше не умею играть.

Спасибо, конечно, большое в первую очередь Анатолию Тимощуку. Анатолий сам как-то вообще откликнулся. Я очень сильно удивился, что такой футболист в первую очередь будет меня тренировать. Но, правда, Анатолий – человек с большой буквы для меня, он тренер, учитель и стал довольно близким человеком даже для меня за все это время.

Вы, наверное, спросите: для чего? Что у меня за такая мотивация проснулась? Решил ли я стать футболистом? Нет. У меня будет проект, где я буду играть профессионального футболиста. И я хочу, чтобы я действительно передал все эти эмоции, передал все финты и удары, чтобы это выглядело живо, круто. А не как мы там снимаем, что у нас бежит актер, его снимают в лицо, и удар, и снимают много профессиональных футболистов.

А мне хочется все-таки для искусства, для красивых кадров, чтобы вы, зрители, могли смотреть и наслаждаться картинкой, все для этого сделать. И поэтому я начинаю с себя. Ждите моих футбольных заслуг в кино», – сказал Кемстач.