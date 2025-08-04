  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о том, что «Зенит» не играет на ноль: «Создаем хорошо. Нужно найти баланс, чтобы меньше пропускать»
62

Семак о том, что «Зенит» не играет на ноль: «Создаем хорошо. Нужно найти баланс, чтобы меньше пропускать»

Сергей Семак высказался о том, что «Зенит» не играет на ноль в текущем сезоне.

Тренер петербургского клуба поделился мнением после матча РПЛ с ЦСКА (1:1).

— «Зениту» снова не удалось сыграть на ноль, как ни в одном из четырех матчей сезона. Тревожит ли вас это? И видите ли вы какой-то потенциал для роста?

— Конечно, потенциал вижу, и действительно для нас это не является новостью, что мы в каждой игре пропускаем. В прошлом сезоне была одна из лучших оборон, в этом сезоне – тоже. Но мы и не забиваем в этом сезоне столько, сколько хотелось бы для побед. 

Сегодня статистику видел по Инстату. Мы из десяти голевых моментов один забили, ЦСКА — из трех один. Если хотя бы на среднем уровне реализовывали 20–30 процентов, и результат был бы другой. Здесь, конечно, нам хочется играть понадежнее, но нужно и забивать для этого больше. Тем более возможности для этого были. Но пока очень сложно именно с такой реализацией моментов. 

У нас столько моментов было и с «Ростовом» (2:1), рекорд тура по xG, и сегодня показатель xG очень большой. Если принимать во внимание то, с какой командой мы играли, которая умеет обороняться, и в этом компоненте она тоже одна из лучших команд. 

И с тем же «Рубином» (2:2) сколько во втором тайме было моментов — два-три очень хороших момента, в которых можно было увеличить преимущество. Я думаю, что создаем хорошо, нам нужно найти баланс для того, чтобы действительно меньше пропускать. Хотя мы и сегодня с линии вратарской два раза били и не могли забить. А нам забили щекой с линии штрафной. Конечно, это тоже определенного рода удача. 

По сути, не так плохо мы играем в обороне. Если взять острые моменты, наверное, самый острый и грубая ошибка — когда Круговой выходил под углом один в один, катил набегающему игроку. Это была самая острая атака. В остальном были удары из-за штрафной, которые вряд ли назовешь голевыми моментами. У нас таких моментов было очень много, но это футбол. Где-то одна команда лучше использует те шансы, которые есть, – сказал Семак.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Латышонок
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о навесах в игре «Зенита» с ЦСКА: «Этот вариант работал неплохо, но было много хороших входов в штрафную с фланга – последней передачи не хватало»
694 августа, 03:25
Семак считает, что Вендел «на 200% лучше» тех, у кого меньше игрового времени: «Он игрок «Зенита», а дальше посмотрим»
184 августа, 01:35
Сергей Семак: «Зенит» транжирил много голевых моментов, а ЦСКА свои хорошо использовал. По количеству ударов, по контролю, по многим компонентам – нормально, но нужно забивать»
233 августа, 22:05
Главные новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
16 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
738 минут назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1144 минуты назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4550 минут назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
28сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
65сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
39 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с расизмом и дискриминацией.
113 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
715 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1021 минуту назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
122 минуты назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
259 минут назадФото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15
ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
19сегодня, 15:30