Родриго расстался с инфлюэнсером Бруной Роттой. Вингер «Реала» встречался с девушкой меньше года
Родриго расстался с девушкой-инфлюэнсером.
Вингер «Реала» и 26-летняя Бруна Ротта состояли в отношениях с сентября 2024 года.
Информацию о расставании подтвердила сама инфлюэнсер в интервью журналу Quem.
Пара отписалась друг от друга в соцсетях в феврале. Бруна рассказала, что, несмотря на разрыв, они остались друзьями.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Quem
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости