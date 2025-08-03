Родриго расстался с инфлюэнсером Бруной Роттой. Вингер «Реала» встречался с девушкой меньше года

Родриго расстался с девушкой-инфлюэнсером.

Вингер «Реала » и 26-летняя Бруна Ротта состояли в отношениях с сентября 2024 года.

Информацию о расставании подтвердила сама инфлюэнсер в интервью журналу Quem.

Пара отписалась друг от друга в соцсетях в феврале. Бруна рассказала, что, несмотря на разрыв, они остались друзьями.