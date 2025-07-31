Юрий Заварзин прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».

В четверг московский клуб объявил о трансфере португальского полузащитника «Бешикташа».

«На сегодняшний день «Спартак» – команда без прогноза. По‑моему, если сейчас даже Месси сюда привезти, все равно результата не будет.

Конечно, показатели у Жедсона высокие, видно, что игровой потенциал мощный, и в принципе он должен вписаться. Но как он будет в коллективе себя позиционировать, сложно сказать. Есть деньги – пускай покупают игрока. Посмотрим в дальнейшем на футболиста», – сказал бывший гендиректор «Спартака».