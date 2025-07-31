«Игровой потенциал у Жедсона мощный, но «Спартак» сейчас – команда без прогноза. Даже если Месси сюда привезти, все равно результата не будет». Заварзин о новичке красно-белых
Юрий Заварзин прокомментировал переход Жедсона Фернандеша в «Спартак».
В четверг московский клуб объявил о трансфере португальского полузащитника «Бешикташа».
«На сегодняшний день «Спартак» – команда без прогноза. По‑моему, если сейчас даже Месси сюда привезти, все равно результата не будет.
Конечно, показатели у Жедсона высокие, видно, что игровой потенциал мощный, и в принципе он должен вписаться. Но как он будет в коллективе себя позиционировать, сложно сказать. Есть деньги – пускай покупают игрока. Посмотрим в дальнейшем на футболиста», – сказал бывший гендиректор «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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