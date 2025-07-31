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  • Экс-защитник «Ман Сити» Хендри получил 12 месяцев общественных работ за преследование бывшей партнерши. Он писал ей с нескольких адресов, звонил со скрытого номера и приходил к дому
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Экс-защитник «Ман Сити» Хендри получил 12 месяцев общественных работ за преследование бывшей партнерши. Он писал ей с нескольких адресов, звонил со скрытого номера и приходил к дому

Колин Хендри признан виновным в преследовании бывшей партнерши.

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Шотландии признал вину в преследовании без применения насилия в магистратском суде Престона в среду. Ему назначено наказание в виде общественных работ сроком на 12 месяцев, а также запрещено приближаться к этой женщине.

Хендри обвинялся в том, что преследовал бывшую партнершу более шести недель после окончания их отношений. Он отправлял ей сообщения с нескольких электронных адресов, звонил с использованием функции скрытия номера после того, как она его заблокировала. 

Когда его звонки оставались без ответа, экс-футболист прибегал к другим способам, включая направление десятков электронных писем и сообщений в LinkedIn.

Хендри, как утверждается, несколько раз появлялся у дома женщины с подарками и цветами, несмотря на то, что она ясно дала понять, что не хочет никаких контактов.

Пострадавшая сообщила о действиях Колина в полицию, отметив, что ощущала подавленность и тревожность из-за его поведения и не могла выйти из дома, опасаясь его неожиданных визитов.

Полиция Ланкашира предупредила Хендри и потребовала прекратить все нежелательные контакты с бывшей партнершей. Он признал свои действия, но отрицал, что это было преследованием, утверждая, что не получал письменного предупреждения от полиции.

Хендри продолжал связываться с женщиной, несмотря на предупреждение. Он заявлял, что беспокоился о бывшей партнерше и ее собаке.

В конечном счете полиция совместно с Королевской прокурорской службой доказала, что его поведение является преследованием.

«Он игнорировал ее желания и нарушал установленные ею границы, используя разные платформы для связи. Поведение Хендри было пугающим и настойчивым, причиняя жертве сильный стресс, но, несмотря на это, он изначально отказывался признавать, что это было преследованием. Этот исход ясно показывает, что Королевская прокурорская служба без колебаний будет преследовать виновных в харассменте – как личном, так и в сети», – отметили в прокуратуре.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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