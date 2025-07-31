36-летний Обамеянг вернулся в «Марсель» как свободный агент после года в «Аль-Кадисии»

Пьер-Эмерик Обамеянг снова будет выступать за «Марсель».

Французский клуб объявил о заключении контракта с 36-летним форвардом. Сообщалось , что соглашение будет рассчитано на два года.

Нападающий играл за «Олимпик» в сезоне-2023/24 и забил 16 голов в 34 матчах Лиги 1, после чего перешел в «Аль-Кадисию». Отметившись 17 мячами в 32 играх в чемпионате Саудовской Аравии, Обамеянг вернулся во Францию в качестве свободного агента.

Подробно со статистикой форварда сборной Габона можно ознакомиться здесь .

Фото: om.fr