Обамеянг возвращается в «Марсель». 36-летний форвард подпишет контракт на 2 года

Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в «Марсель».

36-летний нападающий и французский клуб устно согласовали контракт до 2027 года, сообщают L’Equipe и Фабрицио Романо.

Ранее Обамеянг расторг соглашение с саудовской «Аль-Кадисией».

Статистику габонского футболиста можно изучить здесь .