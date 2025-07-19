Обамеянг возвращается в «Марсель». 36-летний форвард подпишет контракт на 2 года
Пьер-Эмерик Обамеянг возвращается в «Марсель».
36-летний нападающий и французский клуб устно согласовали контракт до 2027 года, сообщают L’Equipe и Фабрицио Романо.
Ранее Обамеянг расторг соглашение с саудовской «Аль-Кадисией».
Статистику габонского футболиста можно изучить здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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