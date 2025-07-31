Одоевский о голе «Спартака» после ошибки: «Искренне жаль – я подвел «Ростов». Будем работать дальше и исправляться»
Даниил Одоевский прокомментировал ошибку в матче против «Спартака».
«Ростов» уступил красно-белым (0:2) в игре группового этапа Фонбет Кубка России.
В первом тайме ростовчане пропустили после того, как Одоевский не смог поймать мяч и пропустил между рук себе за спину.
«Искренне жаль за пропущенный гол. Первый домашний матч, много болельщиков.
К сожалению, я подвел команду в этом эпизоде. Будем работать дальше и исправляться», – сказал вратарь «Ростова» Даниил Одоевский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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