«Аль-Наср» готовит предложение по Кукурелье. Защитник «Челси» хочет остаться в АПЛ (Marca)

Марк Кукурелья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным Marca, «Аль-Наср » намерен попытаться убедить защитника «Челси » присоединиться к команде и готовит предложение, от которого «невозможно отказаться». Саудовский клуб, в составе которого выступает Криштиану Роналду, хочет сделать испанца одним из ключевых игроков проекта.

Отмечается, что Кукурелья хочет продолжить выступление в АПЛ , а главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает его одним из важнейших игроков команды. Кроме того, испанец является единственным левым защитником клуба помимо Бена Чилуэлла.