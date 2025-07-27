«Аль-Наср» готовит предложение по Кукурелье. Защитник «Челси» хочет остаться в АПЛ (Marca)
Марк Кукурелья может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным Marca, «Аль-Наср» намерен попытаться убедить защитника «Челси» присоединиться к команде и готовит предложение, от которого «невозможно отказаться». Саудовский клуб, в составе которого выступает Криштиану Роналду, хочет сделать испанца одним из ключевых игроков проекта.
Отмечается, что Кукурелья хочет продолжить выступление в АПЛ, а главный тренер «Челси» Энцо Мареска считает его одним из важнейших игроков команды. Кроме того, испанец является единственным левым защитником клуба помимо Бена Чилуэлла.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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