«Страсбур» за 16,5+3,5 млн евро купил второго бомбардира Сегунды Паничелли

«Страсбур» подписал нападающего Хоакина Паничелли.

«Алавес » получил за трансфер 22-летнего игрока 16,5 млн евро и бонусы в размере 3,5 млн, сообщает Alsa Sports.

Аргентинец заключил контракт с французским клубом до 2030 года.

В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за «Мирандес » во втором испанском дивизионе. Он стал вторым лучшим бомбардиром Сегунды , забив 21 гол и отдав 8 результативных передач в 44 матчах.

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