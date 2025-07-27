«Страсбур» за 16,5+3,5 млн евро купил второго бомбардира Сегунды Паничелли
«Страсбур» подписал нападающего Хоакина Паничелли.
«Алавес» получил за трансфер 22-летнего игрока 16,5 млн евро и бонусы в размере 3,5 млн, сообщает Alsa Sports.
Аргентинец заключил контракт с французским клубом до 2030 года.
В прошлом сезоне форвард играл на правах аренды за «Мирандес» во втором испанском дивизионе. Он стал вторым лучшим бомбардиром Сегунды, забив 21 гол и отдав 8 результативных передач в 44 матчах.
Фото: x.com/RCSA
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Страсбура»
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