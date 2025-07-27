«Фулхэм» подписал 34-летнего вратаря Лекомта из «Монпелье». Контракт – до 2027-го
«Фулхэм» подписал Бенжамена Лекомта из «Монпелье».
34-летний вратарь подписал контракт до 2027 года с английским клубом.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
Фото: fulhamfc.com
В прошлом сезоне Лиги 1 Лекомт провел 29 матчей, из них 1 на ноль. Подробную статистику вратаря можно увидеть здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Фулхэма»
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