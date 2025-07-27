«Фулхэм» подписал 34-летнего вратаря Лекомта из «Монпелье». Контракт – до 2027-го

«Фулхэм» подписал Бенжамена Лекомта из «Монпелье».

34-летний вратарь подписал контракт до 2027 года с английским клубом.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Фото: fulhamfc.com

В прошлом сезоне Лиги 1 Лекомт провел 29 матчей, из них 1 на ноль. Подробную статистику вратаря можно увидеть здесь .