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РФС попросил у клубов РПЛ 200 млн рублей на повышение зарплаты арбитрам (Sport Baza)

Расходы клубов Мир РПЛ на судей могут вырасти на 200 миллионов рублей.

По данным Sport Baza, 23 июля состоялась встреча руководства РФС и президента РПЛ с представителями клубов. На ней присутствовали Александр Дюков, Александр Алаев, представители «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и других команд.

Одной из главных тем стало повышение зарплаты арбитрам. РФС запросил дополнительно выделить 200 млн рублей, то есть примерно по 12,5 млн рублей от каждой команды. Клубы взяли паузу для обдумывания вопроса.

Клубы и лига ежегодно оплачивают работу судей, а также техническое оснащение ВАР-центра. Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года гонорар главного арбитра матча РПЛ вырастет с 200 до 214 тысяч рублей.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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