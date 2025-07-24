«Зенит» включил Вендела в заявку на сезон РПЛ
«Зенит» заявил Вендела в Мир РПЛ.
Бразильский полузащитник включен в заявку сине-бело-голубых на сезон-2025/26 на официальном сайте лиги.
Вендел пропустил предсезонную подготовку «Зенита» и прибыл в расположение клуба 16 июля. Летом хавбек должен был перейти в «Ботафого», но затем бразильский клуб отменил сделку.
Во 2-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином». Игра пройдет в воскресенье, 27 июля.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Мир РПЛ
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