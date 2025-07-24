Александр Мостовой: «Спартак» – самая популярная, народная команда. Была, есть и будет всегда. «Реал» был королевским клубом, так он им и остался»
Александр Мостовой назвал «Спартак» самой популярной командой России.
Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о самом популярном клубе в России.
«Конечно, я скажу, что «Спартак». Я играл в этой «народной команде». Ее такой называли еще 30 лет назад.
Все же знают, что «Спартак» – это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история.
«Реал» был королевским клубом, так он им и остался. Никто же не претендует на звание королевского клуба. Так что здесь бесполезно спорить.
Нужно эту тему раз и навсегда закрыть. «Спартак» – самая популярная, народная команда. Она ей была, есть и будет всегда», – сказал Александр Мостовой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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