Гатти будет зарабатывать 3,1 млн евро в год плюс бонусы по новому контракту с «Ювентусом»
Зарплата Федерико Гатти в «Ювентусе» составит около 3 млн евро за сезон.
Итальянский клуб ранее сообщил о подписании нового контракта с защитником до 2030 года.
Зарплата футболиста составит 3,1 миллиона евро в год плюс бонусы.
В прошлом сезоне Федерико Гатти сыграл 30 матчей в Серии А и забил один гол, проводя в среднем 73 минуты на поле.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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