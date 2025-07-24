Джикия сыграл в стартовом составе «Антальяспора» в товарищеском матче. Турецкий клуб еще не объявил о переходе экс-защитника «Спартака» из-за трансферного бана
Георгий Джикия сыграл за «Антальяспор» в товарищеском матче.
Российский футболист принял участие в товарищеском матче турецкого клуба против команды «Тиквеш» из Северной Македонии.
Игра завершилась со счетом 0:0.
Георгий Джикия вышел на поле в стартовом составе «Антальяспора».
Бывший защитник «Химок» и «Спартак» ранее подписал контракт с турецким клубом, но о его переходе не было сделано официального заявления из-за трансферного бана.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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