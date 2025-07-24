«Играй Ямаль в эпоху Месси, Неймара и остальных, у него не было бы такой стабильности. Всем нынешним воспитанникам немного повезло». Мухика о молодых игроках «Барселоны»

Рафа Мухика высказался о конкуренции в «Барсе» времен Неймара и Лионеля Месси.

– Вы попали в резервную команду в очень юном возрасте. Не знаю, не привело ли это вас в такой восторг от выступления за первую команду.

– Это правда, что все случилось очень быстро, потому что я сразу перешел в «Барсу Б», остался там, в 17 лет провел предсезонку с первой командой, забил гол и так далее. Но на самом деле в то время это было практически невозможно, потому что на моей позиции в атаке были суперзвезды. Там были лучшие в мире: Неймар, Луис Суарес , Месси.

Хорошей новостью было то, что мы могли наслаждаться ими, быть рядом с ними и учиться у них. Плохо, что с их присутствием, очевидно, оставалось меньше шансов.

– Ситуация отличается от того, как получилось с Ламином [Ямалем], Берналем или Кубарси.

– Всем ребятам, проходящим сейчас через академию, немного повезло – не просто повезло, потому что они очень хороши и заслужили это, – в том числе и из-за ситуации в клубе. Если бы Ламин попал туда в эпоху Месси, Неймара и всех остальных, не думаю, что он не добился бы успеха, но у него наверняка не было бы такой стабильности, – сказал воспитанник «Барселоны», ныне выступающий за «Аль-Садд».