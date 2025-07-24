Рой пчел прервал матч чемпионата Гватемалы. Все игроки резко упали на газон, чтобы укрыться от насекомых
Пчелы прервали матч чемпионата Гватемалы.
На 85-й минуте встречи 1-го тура соревнования между командами «Депортиво Ачуапа» и «Мунисипаль» (2:2) на поле появился рой пчел, из-за чего главный судья остановил игру. Футболисты резко легли на газон, чтобы укрыться от насекомых. Через несколько минут матч возобновили.
Кого в АПЛ уволят первым?14077 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Паненка»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости