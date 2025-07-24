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Рой пчел прервал матч чемпионата Гватемалы. Все игроки резко упали на газон, чтобы укрыться от насекомых

Пчелы прервали матч чемпионата Гватемалы.

На 85-й минуте встречи 1-го тура соревнования между командами «Депортиво Ачуапа» и «Мунисипаль» (2:2) на поле появился рой пчел, из-за чего главный судья остановил игру. Футболисты резко легли на газон, чтобы укрыться от насекомых. Через несколько минут матч возобновили.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Паненка»
животные и спорт
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