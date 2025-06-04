Скоулз о Кайседо: «У него 38 матчей в сезоне АПЛ, но много ли качества в его игре? Сейчас можно провести сезон, не принося реальной пользы»

Пол Скоулз заявил, что Мойсес Кайседо не приносит «Челси» большой пользы.

23-летний эквадорец стал игроком сезона по версии футболистов и болельщиков лондонского клуба. Он провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

«Многие обсуждали Кайседо , говорили, что он сыграл все 38 матчей в АПЛ. Да, но было ли в этом выступлении много качества? Создавал ли он много моментов? Контролировал ли он ход многих матчей «Челси »? Я этого не помню.

Думаю, что сейчас наступила эпоха, особенно для полузащитников, когда можно провести сезон и сыграть много матчей, не принося реальной пользы», – сказал бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз в программе Overlap Fan Debate.

Кайседо – игрок сезона в «Челси». Им восхищаются даже соперники