Скоулз о Кайседо: «У него 38 матчей в сезоне АПЛ, но много ли качества в его игре? Сейчас можно провести сезон, не принося реальной пользы»
Пол Скоулз заявил, что Мойсес Кайседо не приносит «Челси» большой пользы.
23-летний эквадорец стал игроком сезона по версии футболистов и болельщиков лондонского клуба. Он провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
«Многие обсуждали Кайседо, говорили, что он сыграл все 38 матчей в АПЛ. Да, но было ли в этом выступлении много качества? Создавал ли он много моментов? Контролировал ли он ход многих матчей «Челси»? Я этого не помню.
Думаю, что сейчас наступила эпоха, особенно для полузащитников, когда можно провести сезон и сыграть много матчей, не принося реальной пользы», – сказал бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз в программе Overlap Fan Debate.
Кайседо – игрок сезона в «Челси». Им восхищаются даже соперники
Россия
Будет ничья
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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