Газзаев против потолка зарплат: «Платежная ведомость соответствует амбициям клуба – всех равнять нельзя. «Барсы» и «Реала» не было бы при ограничениях в Испании»

Валерий Газзаев не поддерживает введение потолка зарплат в российском футболе.

Ранее такое предложение высказал член совета директоров «Динамо » Сергей Степашин .

«Я не думаю, что это поспособствует развитию футбола. Перед началом каждого сезона, в силу своих возможностей, клубы определяют цели и свою платежную систему. Всегда так было.

У каждой команды есть свои традиции и задачи в национальном первенстве, которые дают возможность реализовать свой потенциал. Платежная ведомость соответствует претензиям и амбициям клуба.

Допустим, в испанском чемпионате у всех команд ограничат потолок зарплат, что тогда будет? Не было бы «Барселоны», не было бы «Реала ».

В каждом национальном чемпионате есть клубы, которые заведомо имеют преимущество в финансах и достижении задач. Есть клубы среднего уровня, есть аутсайдеры, поэтому всех равнять в данном случае нельзя», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Газзаев.