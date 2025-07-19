Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»

Гильермо Абаскаль признался, что скучает по Москве.

«Мексика очень сильно отличается от России. Но это очень красивая страна. И кухня тут прекрасная. Но я скучаю по Москве», – сказал главный тренер «Атлетико Сан-Луис».

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.