Мерсон о Мадуэке: «Арсенал» готовится к продажам. Можете считать меня циником, но есть ли другая причина трансфера? Стоит ли беспокоиться за будущее Сака?»

Пол Мерсон допустил уход Букайо Сака из «Арсенала» после трансфера Нони Мадуэке.

Сообщалось, что Мадуэке близок к переходу из «Челси » за 50+ млн фунтов.

«Арсенал» готовится к продажам? Можете считать меня циником, но есть ли другая причина, по которой они его подписывают? Стоит ли беспокоиться по поводу будущего Сака ? Они заключают эту сделку, а затем внезапно это позволит продать Сака или кого-то еще.

Единственный игрок «Арсенала», который должен играть каждую неделю, – это Сака. Когда он не играет, это уже другая команда. Игроки вокруг него играют иначе, когда его нет на поле.

Если он в форме, он играет. Так зачем они тратят 52 миллиона фунтов на его замену?» – написал бывший игрок «Арсенала ».