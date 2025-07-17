  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон о Мадуэке: «Арсенал» готовится к продажам. Можете считать меня циником, но есть ли другая причина трансфера? Стоит ли беспокоиться за будущее Сака?»
25

Мерсон о Мадуэке: «Арсенал» готовится к продажам. Можете считать меня циником, но есть ли другая причина трансфера? Стоит ли беспокоиться за будущее Сака?»

Пол Мерсон допустил уход Букайо Сака из «Арсенала» после трансфера Нони Мадуэке.

Сообщалось, что Мадуэке близок к переходу из «Челси» за 50+ млн фунтов.

«Арсенал» готовится к продажам? Можете считать меня циником, но есть ли другая причина, по которой они его подписывают? Стоит ли беспокоиться по поводу будущего Сака? Они заключают эту сделку, а затем внезапно это позволит продать Сака или кого-то еще.

Единственный игрок «Арсенала», который должен играть каждую неделю, – это Сака. Когда он не играет, это уже другая команда. Игроки вокруг него играют иначе, когда его нет на поле.

Если он в форме, он играет. Так зачем они тратят 52 миллиона фунтов на его замену?» – написал бывший игрок «Арсенала».

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18985 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoНони Мадуэке
logoЧелси
logoБукайо Сака
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoПол Мерсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кроос о благотворительном фонде: «Мы помогаем исполнять желания тяжелобольных детей – иногда последние желания. Спортсмены живут в другом мире, практически в пузыре»
214 минут назад
«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
1114 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Гоань» Сетьена – 3:1, забили Асуэ, У Си и Юй Ханьчао. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
2316 минут назадВидео
«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
4440 минут назад
Заходите в Основу РПЛ за ежедневной наградой 💎
56 минут назадТесты и игры
«Барса» близка к аренде Рэшфорда у «МЮ». Переговоры – на завершающей стадии
2158 минут назад
Мерсон о Мадуэке: «Я ошарашен, это последний игрок «Челси», которого я ожидал увидеть в «Арсенале». Он нестабилен. «Синие» не могут поверить своей удаче»
1059 минут назад
Жирков о Пиняеве: «Он должен думать о предложениях из Европы. Там есть еврокубки. В «Зенит» тоже можно, в принципе»
29сегодня, 12:41
Хавбек «Балтики» Петров: «Чемпионство вполне реально. «Лестер» выигрывал АПЛ»
10сегодня, 12:32
РПЛ стартовала! «Спартак» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» против «Сочи», в воскресенье «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Краснодар» – с «Пари НН»
815сегодня, 12:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
2 минуты назад
«Оренбург» за 800 тысяч евро подписал опорника «Сараево» Бубанью
524 минуты назад
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
634 минуты назад
Гильермо Абаскаль: «Мексика – очень красивая страна, тут прекрасная кухня. Но я скучаю по Москве»
1751 минуту назад
Товарищеские матчи. «МЮ» играет с «Лидсом», «Монако» Головина против «Ноттингема», «Ньюкасл» в гостях у «Селтика»
455 минут назадLive
Первая лига стартует! «Урал» в гостях у «Шинника», в воскресенье «Факел» сыграет со «Спартаком» из Костромы, «Торпедо» – с «Челябинском»
1455 минут назадLive
Новичок «Шанхая» Асуэ забил в первом же матче за клуб – лидирующему «Гоаню». Его подписали вместо травмированного Минейро
сегодня, 12:55Видео
Роналду о назначении его друга Семеду и. о. гендиректора «Аль-Насра»: «Горжусь тобой!»
5сегодня, 12:45
Экс-футболистка Алуко пыталась извиниться перед Райтом за слова о мужчинах-экспертах: «Всегда готова признать ошибку. Если человек сейчас не готов к разговору, я это уважаю»
3сегодня, 12:33
«Акрон» – «Крылья Советов». Дзюба и Сутормин играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 12:32Live