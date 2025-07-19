«Лидс» купит хавбека «Хоффенхайма» Штаха за 20 млн евро и бонусы

Антон Штах перейдет в «Лидс» из «Хоффенхайма».

Клубы достигли договоренности о трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сделка обойдется англичанам в 20 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Штах провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь .