«Лидс» купит хавбека «Хоффенхайма» Штаха за 20 млн евро и бонусы
Антон Штах перейдет в «Лидс» из «Хоффенхайма».
Клубы достигли договоренности о трансфере 26-летнего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сделка обойдется англичанам в 20 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Штах провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25998 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости