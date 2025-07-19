Гафин о приглашении Фалькао на Братский Кубок: «Отвечу словами классика: Фалькао к нам не приехал»
В «Динамо» прокомментировали слухи о приглашении Фалькао на Братский Кубок.
– Были слухи, якобы «Динамо» хотело пригласить Фалькао на Братский Кубок, чтобы он встретился с Валерием Карпиным.
– Я вам могу ответить словами классика: Фалькао к нам не приехал, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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