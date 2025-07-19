Гафин о приглашении Фалькао на Братский Кубок: «Отвечу словами классика: Фалькао к нам не приехал»

В «Динамо» прокомментировали слухи о приглашении Фалькао на Братский Кубок.

– Были слухи, якобы «Динамо» хотело пригласить Фалькао на Братский Кубок, чтобы он встретился с Валерием Карпиным.

– Я вам могу ответить словами классика: Фалькао к нам не приехал, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин .

Гафин о Фалькао в «Динамо»: «Обсудим это с Карпиным. Сведущие люди рассказали, что у Радамеля закончился контракт в Колумбии»