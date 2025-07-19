«ПСЖ» продаст Шкриньяра «Фенербахче». Защитник подпишет контракт на 4 года с зарплатой 7,5 млн евро (Foot Mercato)
«Фенербахче» купит Милана Шкриньяра у «ПСЖ».
Клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 30-летнего защитника, сообщает Foot Mercato. Игрок подпишет контракт с турками на 4 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.
Вторую половину прошлого сезона словак провел в «Фенербахче» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Foot Mercato
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