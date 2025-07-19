«ПСЖ» продаст Шкриньяра «Фенербахче». Защитник подпишет контракт на 4 года с зарплатой 7,5 млн евро (Foot Mercato)

«Фенербахче» купит Милана Шкриньяра у «ПСЖ».

Клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 30-летнего защитника, сообщает Foot Mercato. Игрок подпишет контракт с турками на 4 года с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон.

Вторую половину прошлого сезона словак провел в «Фенербахче » на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .