Пруцев о прошлом сезоне: «Неудачный. После «Зенита» думали, что попрет, но начали терять очки с командами ниже классом. Против «Спартака» они часто выдают матч жизни»

Данил Пруцев назвал неудачным прошлый сезон «Спартака».

Красно-белые заняли 4-е место в прошлом розыгрыше чемпионата России.

– Опиши прошедший сезон для «Спартака» одним словом.

– Неудачный. Задачи были одни, а по итогу все вышло иначе, [а не как мы ожидали]. Первую часть сезона провели успешно, выдали победную серию. А после зимних сборов что-то сломалось. Что – не знаю до сих пор.

– После вашей победы над «Зенитом» казалось: чемпионство «Спартака» близко как никогда за последние годы .

– Мы тоже думали: сейчас попрет. Но после «Зенита», наоборот, начали терять очки с командами, которые ниже классом. Возможно, эти соперники по-особому настраиваются на «Спартак». Часто против нас выдают матч жизни, особенно вратари.

– Собою ты доволен?

– Тоже нет. Я стал меньше играть. Раньше выходил в основе. По итогам сезона вошел в топ-3 полузащитника РПЛ , а потом провел не так много матчей, – сказал полузащитник «Спартака ».