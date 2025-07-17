Шпилевский о «Пари НН»: «Я запретил слово «встречаем» – встречают жену. Мы не боимся имен и названий клубов – именно так строим футбол»
Алексей Шпилевский рассказал о запретном слове в «Пари НН».
«Я ничего не боюсь. Если после трех-четырех матчей мне придется уйти, что ж, пойду и проанализирую ошибки. Давайте мыслить не по схеме «а что, если?».
Вы говорите, что мы защищаемся, а мы атакуем, оказываем давление. Я запретил ребятам слово «встречаем». Встречают они жену или кого-то близкого.
Мы не боимся имен и названий клубов – именно так строим свой футбол.
Не думайте, что у меня до этого было легко. Везде были свои сложности, но мы не боимся сложностей», – сказал главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Нижегородский спорт»
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