Шпилевский о «Пари НН»: «Я запретил слово «встречаем» – встречают жену. Мы не боимся имен и названий клубов – именно так строим футбол»

Алексей Шпилевский рассказал о запретном слове в «Пари НН».

«Я ничего не боюсь. Если после трех-четырех матчей мне придется уйти, что ж, пойду и проанализирую ошибки. Давайте мыслить не по схеме «а что, если?».

Вы говорите, что мы защищаемся, а мы атакуем, оказываем давление. Я запретил ребятам слово «встречаем». Встречают они жену или кого-то близкого.

Мы не боимся имен и названий клубов – именно так строим свой футбол.

Не думайте, что у меня до этого было легко. Везде были свои сложности, но мы не боимся сложностей», – сказал главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский .