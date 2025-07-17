Оласагасти ушел из «Сосьедада» после 11 лет в системе клуба – в «Леванте». Хавбек подписал контракт до 2028-го
Хон Андер Оласагасти перешел из «Реал Сосьедад» в «Леванте».
Клуб из Валенсии объявил о подписании 24-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2028 года.
По информации As, стоимость сделки составила 1,5 миллиона евро с учетом бонусов. Клуб из Сан-Себастьяна получит 30% от суммы перепродажи игрока.
Оласагасти находился в системе «Сосьедада» с 2014 года. В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 22 матча, отличившись 1 голом и ассистом. Статистику хавбека можно найти здесь.
Изображение: levanteud.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Леванте»
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