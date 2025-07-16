«Крылья» интересуются форвардом ЦСКА Гайчем («Спорт-Экспресс»)
«Крылья Советов» хотят подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что главной сложностью в переговорах являются финансовые условия потенциальной сделки – на данный момент стороны далеки от соглашения по данному вопросу.
В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику 26-летнего аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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