«Крылья» интересуются форвардом ЦСКА Гайчем («Спорт-Экспресс»)

«Крылья Советов» хотят подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что главной сложностью в переговорах являются финансовые условия потенциальной сделки – на данный момент стороны далеки от соглашения по данному вопросу.

В минувшем сезоне Гайч выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор» и отметился 8 голами в 33 матчах чемпионата Турции. Статистику 26-летнего аргентинца можно найти здесь .